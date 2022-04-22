Лавров: Заявления Киева создают впечатление, что ему не нужны переговоры с Россией

Фото: МИД РФ

Переговоры между Московской и Киевом продвигаются медленно. Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди.

Отвечая на вопрос о возможности проведения в Казахстане российско-украинских переговоров, глава российского дипломатического ведомства сказал, что заявления Киева создают впечатление, что переговоры ему не нужны.

— Мне очень странно слышать каждый день заявления украинских представителей разного сорта, включая президента Украины Владимира Зеленского и его советников, которые наводят на мысль о том, что им эти переговоры совсем не нужны, что они смирились со своей судьбой, — отметил Лавров.

По его словам, переговоры с Киевом на данный момент остановились из-за отсутствия ответов на предложения российской стороны. Российский министр добавил, что РФ не ведет ни с кем переговоров на тему гарантий безопасности для Украины, передает ТАСС.

20 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о том, что Россия и Украина продолжают переговорный процесс, однако Киев намеренно затягивает переговоры. По словам дипломата, украинская сторона отказывается от оперативной реакции на те материалы и предложения, которые предлагает Москва. Захарова подчеркнула, что если Киев действительно стремится к проведению переговоров, то он должен приступить к поиску реалистичных вариантов договоренностей.