Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Лавров: Заявления Киева создают впечатление, что ему не нужны переговоры с Россией

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Лавров: Заявления Киева создают впечатление, что ему не нужны переговоры с Россией
Фото: МИД РФ

Переговоры между Московской и Киевом продвигаются медленно. Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди.

Отвечая на вопрос о возможности проведения в Казахстане российско-украинских переговоров, глава российского дипломатического ведомства сказал, что заявления Киева создают впечатление, что переговоры ему не нужны.

— Мне очень странно слышать каждый день заявления украинских представителей разного сорта, включая президента Украины Владимира Зеленского и его советников, которые наводят на мысль о том, что им эти переговоры совсем не нужны, что они смирились со своей судьбой, — отметил Лавров.

По его словам, переговоры с Киевом на данный момент остановились из-за отсутствия ответов на предложения российской стороны. Российский министр добавил, что РФ не ведет ни с кем переговоров на тему гарантий безопасности для Украины, передает ТАСС.

20 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о том, что Россия и Украина продолжают переговорный процесс, однако Киев намеренно затягивает переговоры. По словам дипломата, украинская сторона отказывается от оперативной реакции на те материалы и предложения, которые предлагает Москва. Захарова подчеркнула, что если Киев действительно стремится к проведению переговоров, то он должен приступить к поиску реалистичных вариантов договоренностей.

Читайте также:
Украина Сергей Лавров Переговоры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наш семейный праздник Ильича

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Как оттягивается экономический кошмар

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Поддерживаем бизнес льготами

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Гвардия рождается в пламени и крови

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Переговоры в тупике

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Самый открытый парламент

Николай Вавилов
Николай Вавилов

Китайский друг лучше западных двух

Все мнения
О проекте