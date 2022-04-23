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Полиция задержала мужчину за кражу в квартире на востоке Москвы

Юлия Курганова

Происшествия
Полиция задержала мужчину за кражу в квартире на востоке Москвы
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Молдагуловой Карта всех событий

В четверг, 21 апреля, в отделение полиции обратился москвич, который заявил о разбое, совершенном в его квартире в районе Вешняки на улице Молдагуловой. Об этом сообщили «Вечерней Москве» в пятницу, 22 апреля, в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что 17 апреля в 10:30 неизвестный, находясь в квартире у потерпевшего, угрожая предметом, похожим на пистолет, рукой ударил его в область головы, после похитил мобильный телефон и наручные часы. Также злоумышленник украл портмоне с личными документами, power bank, наручные часы и сумку у двух других людей, которые находились в квартире. После чего неизвестный скрылся. Общий материальный ущерб составил около 217 тысяч рублей.

Полиция задержала 30-летнего неработающего подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой».

22 апреля сообщалось, что неизвестные похитили зубную щетку и крем общей стоимостью свыше 20 тысяч рублей в одной из столичных аптек. В пресс-службе ГУ МВД России по Москве рассказали, что 20 апреля в отделение полиции по Басманному району поступило обращение от управляющей аптекой на Маросейке.

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