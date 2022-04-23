Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Главный диетолог Москвы предостерегла россиян от переедания на Пасху

Юлия Курганова

Сюжет: 

Еда
Общество
Главный диетолог Москвы предостерегла россиян от переедания на Пасху
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Переедание за праздничным столом может негативным образом сказаться на состоянии здоровья, в особенности это касается тех, кто соблюдал пост. Об этом предупредила главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

— Переедание за праздничным столом высококалорийной, жирной и сладкой пищей может негативным образом сказаться на состоянии здоровья, особенно это актуально для тех, кто соблюдал пост в течение предыдущих семи недель. После окончания поста самым разумным с медицинской точки зрения будет возвращение к принципам здорового питания, следование которым позволяет избежать проблем, связанных с питанием, предотвратить возникновение и развитие многих заболеваний, — сообщила она.

Медик отметила, что пасхальный кулич является вкусным и калорийным блюдом с высоким содержанием сахара. По словам специалиста, на 100 граммов кулича может приходиться до 40-50 граммов сахара, в том числе за счет украшения сахарной глазурью. Кроме того, сдобное тесто для куличей приготавливается с добавлением яиц и сливочного масла. Средняя калорийность этой выпечки составляет 350 килокалорий на 100 граммов.

Диетолог отметила, что полностью отказаться от традиционного угощения трудно, тем более что для верующих оно имеет сакральное значение, а вот от переедания нужно воздержаться. Для этого следует уменьшить порции: для здорового человека с нормальной массой тела большая порция кулича — это порция массой 150 граммов.

Также Стародубова сообщила, что в среднем рекомендуется употреблять от половины до одного яйца в день, или около пяти яиц в неделю, передает РИА Новости.

Диетолог Татьяна Филиппова объяснила, как правильно выходить из Великого поста. Она отметила, что за продолжительный период организм человека привыкает к новому типу питания. По словам эксперта, в первую очередь важно постепенно добавлять в рацион молоко, мясо и яйца.

Читайте также:
Врачи Пасха пост
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наш семейный праздник Ильича

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Как оттягивается экономический кошмар

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Поддерживаем бизнес льготами

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Гвардия рождается в пламени и крови

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Переговоры в тупике

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Самый открытый парламент

Николай Вавилов
Николай Вавилов

Китайский друг лучше западных двух

Все мнения
О проекте