Главный диетолог Москвы предостерегла россиян от переедания на Пасху

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Переедание за праздничным столом может негативным образом сказаться на состоянии здоровья, в особенности это касается тех, кто соблюдал пост. Об этом предупредила главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

— Переедание за праздничным столом высококалорийной, жирной и сладкой пищей может негативным образом сказаться на состоянии здоровья, особенно это актуально для тех, кто соблюдал пост в течение предыдущих семи недель. После окончания поста самым разумным с медицинской точки зрения будет возвращение к принципам здорового питания, следование которым позволяет избежать проблем, связанных с питанием, предотвратить возникновение и развитие многих заболеваний, — сообщила она.

Медик отметила, что пасхальный кулич является вкусным и калорийным блюдом с высоким содержанием сахара. По словам специалиста, на 100 граммов кулича может приходиться до 40-50 граммов сахара, в том числе за счет украшения сахарной глазурью. Кроме того, сдобное тесто для куличей приготавливается с добавлением яиц и сливочного масла. Средняя калорийность этой выпечки составляет 350 килокалорий на 100 граммов.

Диетолог отметила, что полностью отказаться от традиционного угощения трудно, тем более что для верующих оно имеет сакральное значение, а вот от переедания нужно воздержаться. Для этого следует уменьшить порции: для здорового человека с нормальной массой тела большая порция кулича — это порция массой 150 граммов.

Также Стародубова сообщила, что в среднем рекомендуется употреблять от половины до одного яйца в день, или около пяти яиц в неделю, передает РИА Новости.

Диетолог Татьяна Филиппова объяснила, как правильно выходить из Великого поста. Она отметила, что за продолжительный период организм человека привыкает к новому типу питания. По словам эксперта, в первую очередь важно постепенно добавлять в рацион молоко, мясо и яйца.