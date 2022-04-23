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СМИ: США и ЕС обсуждают меры по ограничению импорта нефти из России

Полина Долганова

В мире
СМИ: США и ЕС обсуждают меры по ограничению импорта нефти из России
Фото: depositphotos

Соединенные Штаты и Европейский союз обсуждают методы снижения доходов России от поставок нефти в Евросоюз. Об этом в субботу, 23 апреля, пишет агентство Bloomberg.

По данным СМИ, переговоры США и ЕС проходят с целью подготовки наиболее «сильного удара» по российской экономике.

В качестве одной из мер рассматривается идея о применении расчетного механизма, который якобы может «удержать выручку РФ» от экспорта энергетических носителей.

Стороны также рассматривают возможность зафиксировать цену на поставки ресурсов из России.

В статье также говорится, что стороны хотят полностью отказаться от российской нефти, однако в Вашингтоне боятся роста доходов Кремля, передает РИА Новости.

Со временем Европа сумеет отказаться от российской нефти, но прекратить импорт газа в ближайшей перспективе она не сможет. Такое мнение высказал в разговоре с «Вечерней Москвой» эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По словам собеседника «ВМ», на поиск альтернативных поставщиков газа и создание инфраструктуры уйдет несколько лет. Кроме того, отметил Юшков, отказ Европы от российских энергоресурсов невыгоден для обеих сторон. Однако этот вопрос, как уточнил он, скорее, определяется политическими факторами.

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