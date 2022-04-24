В ФРГ заявили о параличе экономики в случае эмбарго на российский газ

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Не существует оправданий для введения ФРГ эмбарго на энергоносители из России, потому что оно парализует немецкую экономику. Такое мнение высказал в интервью Deutschlandfunk глава Ассоциации немецких торгово-промышленных палат Мартин Ванслебен.

Он заявил, что украинский кризис нанес ущерб глобальным цепочкам поставок, поэтому поднялись цены на все товары, а не только на энергоресурсы.

Эксперт пояснил, что Германия не может ввести эмбарго на поставки нефти и газа из РФ, иначе экономика страны станет недееспособной. Ванслебен напомнил, что топливо используется не только для отопления, но и на производствах, особенно в химической отрасли.

— Если химическая промышленность в Германии перестанет производить, то колеса в Европе в долгосрочной перспективе остановятся. В нынешней ситуации эмбарго на газ стало бы катастрофой, — заявил он.

23 апреля министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен заявила, что введение эмбарго на российское топливо приведет к серьезным последствиям для Запада. По ее словам, данный шаг не приведет к сильному негативному влиянию на Россию.

Накануне с похожим заявлением выступил канцлер Германии Олаф Шольц. По его словам, резкое введение эмбарго на российское топливо не только не приведет к моментальному миру на Украине, но и навредит всей экономике Евросоюза.