Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В ФРГ заявили о параличе экономики в случае эмбарго на российский газ

Юлия Курганова

В мире
В ФРГ заявили о параличе экономики в случае эмбарго на российский газ
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Не существует оправданий для введения ФРГ эмбарго на энергоносители из России, потому что оно парализует немецкую экономику. Такое мнение высказал в интервью Deutschlandfunk глава Ассоциации немецких торгово-промышленных палат Мартин Ванслебен.

Он заявил, что украинский кризис нанес ущерб глобальным цепочкам поставок, поэтому поднялись цены на все товары, а не только на энергоресурсы.

Эксперт пояснил, что Германия не может ввести эмбарго на поставки нефти и газа из РФ, иначе экономика страны станет недееспособной. Ванслебен напомнил, что топливо используется не только для отопления, но и на производствах, особенно в химической отрасли.

— Если химическая промышленность в Германии перестанет производить, то колеса в Европе в долгосрочной перспективе остановятся. В нынешней ситуации эмбарго на газ стало бы катастрофой, — заявил он.

23 апреля министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен заявила, что введение эмбарго на российское топливо приведет к серьезным последствиям для Запада. По ее словам, данный шаг не приведет к сильному негативному влиянию на Россию.

Накануне с похожим заявлением выступил канцлер Германии Олаф Шольц. По его словам, резкое введение эмбарго на российское топливо не только не приведет к моментальному миру на Украине, но и навредит всей экономике Евросоюза.

Читайте также:
Россия Германия Энергетика
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

In hoc signo vinces! или Сим побеждай!

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наш семейный праздник Ильича

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Как оттягивается экономический кошмар

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Поддерживаем бизнес льготами

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Гвардия рождается в пламени и крови

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Самый открытый парламент

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Переговоры в тупике

Все мнения
О проекте