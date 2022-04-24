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Около 1,5 миллиона москвичей приняли участие в пасхальных богослужениях

Евгений Белоусов

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Около 1,5 миллиона москвичей приняли участие в пасхальных богослужениях
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Пасхальные богослужения прошли в более чем 500 московских храмах и монастырях, в службах приняли участие около 1,5 миллиона горожан. Об этом сообщил глава столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков в воскресенье, 24 апреля.

— Всего в пасхальных богослужениях за эти праздничные дни, не только ночных, приняли участие около 1,5 миллиона человек, а в ночь с 23 на 24 апреля — порядка 230 тысяч, — сказал руководитель ведомства.

Отмечается, что впервые за три года пасхальные мероприятия прошли без коронавирусных ограничений, передает ТАСС.

В ночь на 24 апреля в храме Христа Спасителя состоялось главное пасхальное богослужение по случаю праздника Воскресения Христова. Пасхальную заутреню и Божественную литургию совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Патриарх поздравил всех православных верующих с праздником Воскресения Христова. Он отметил, что Пасха является самым главным и радостным праздником для христиан. В этот день верующие вспоминают Иисуса Христа, который пережил страдания и казнь на кресте.

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