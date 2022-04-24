Диетолог назвала безопасное количество чашек кофе в день

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Чрезмерное употребление кофеина может привести к беспокойству, тремору, бессоннице и даже к мигрени. Диетолог Элиса Наварро рассказала, сколько можно выпивать в день кофе без вреда для здоровья.

Кофеин, объяснила она, — это алкалоид, который содержится в основном в кофе. Так, в чашке фильтрованного напитка содержится около 90 миллиграммов кофеина.

Ежедневная норма кофеина, которая безвредна для организма, — 400 миллиграммов. Таким образом, в день можно спокойно выпить около четырех чашек кофе.

Однако диетолог предостерегла от употребления кофе перед сном. По ее словам, даже одна чашка напитка на ночь может негативно отразиться на состоянии человека и привести к бессоннице. Кроме того, Наварро посоветовала воздержаться от употребления кофеина за два часа до начала занятий спортом, передает ФАН.

Врач Сара Каят рассказала, что злоупотребление такими тонизирующими напитками, как кофе или чай, может негативно отразиться на состоянии волос и усугубить их выпадение. Она отметила, что нормой считается выпадение от 100 до 150 волос в день.