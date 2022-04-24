Движение трамваев по Лесной улице восстановлено после ДТП на путях

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, Лесная улица Карта всех событий

Движение трамваев на Лесной улице в Москве восстановлено, сообщили в воскресенье, 24 апреля в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Задержка в движении трамваев, следующих по маршруту №7, была замечена ранее в российской столице в районе «Миусское депо». Причиной тому стал дорожный инцидент на путях, из-за чего путь следования был изменен, писал в своем Telegram-канале Дептранс.

Перед этим трамваи, следовавшие по маршрутам №9 и №50, задержались на улице Образцова из-за ДТП на путях в районе одноименной остановки общественного транспорта.

Другая авария с участием двух транспортных средств произошло на шоссе Энтузиастов, что привело к задержке графиков в трамваях других маршрутов. ДТП случилось на путях неподалеку от остановки «Душинская улица».

Несколькими днями ранее автобус столкнулся с двумя иномарками на Ленинском проспекте. Происшествие случилось возле дома 90/2, водитель общественного транспорта не соблюдал дистанцию и въехал в два автомобиля немецких автоконцернов, которые располагались перед ним.