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Эскалатор на станции «Верхние Лихоборы» будет закрыт на ремонт до 15 июня

Егор Провоторов

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Эскалатор на станции «Верхние Лихоборы» будет закрыт на ремонт до 15 июня
08_29_2018_ОТКРЫТИЕ_ВХОДА_ВЕРХНИЕ_ЛИХАБОРЫ_НЕЧАЕВА / Фото: NECHAEVA
Россия, Москва, Люблинско-Дмитровская линия, метро Верхние Лихоборы Карта всех событий

Один из эскалаторов на станции Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена «Верхние Лихоборы» будет закрыт на ремонт, начиная с понедельника, 25 апреля. Об этом сообщается на сайте столичной подземки.

По информации представителей метрополитена, ремонт эскалатора в районе выходов №4-5 /продлится до 15 июня, пишет агентство городских новостей Москва в воскресенье, 24 апреля.

Накануне появилась информация, что другой эскалатор также закрывался на ремонт на прошлой неделе. Речь идет об эскалаторе на станции Бутовской линии метро Москвы «Бунинская аллея». Этот ремонт, в отличии от станции «Верхние Лихоборы», продлился лишь три дня, эскалатор был открыт уже 18 апреля.

Также накануне стало известно, что три новые станции Люблинско-Дмитровской линии столичной подземки примут пассажиров уже в 2023 году. Об этом в интервью «Вечерней Москве» сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам строительства и градостроительной политики Андрей Бочкарев. Специалисты «Мосинжпроекта» контролируют ход работ на будущих станциях Люблинско-Дмитровской линии метро

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