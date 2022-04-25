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Объявлены имена победителей проекта «Уличный артист в парках»

Араз Салехов

Город
Объявлены имена победителей проекта «Уличный артист в парках»
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

В столице подвели итоги пилотного сезона проекта «Уличный артист в парках», из более чем 400 заявок аккредитацию получили 113 артистов. Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Благодаря проекту музыканты, танцоры, чтецы, мимы, художники и представители других самых различных творческих направлений могут выступать в парках. Победители нынешнего сезона впервые поделятся творческими номерами с посетителями столичных парков уже в мае. Очень радует, что артисты имеют возможность заниматься любимым делом, реализовывать свой творческий потенциал и выступать перед большой аудиторией. В свою очередь и посетители парков смогут погрузиться в мир уличной культуры, — рассказал директор Московского продюсерского центра Андрей Петров.

Реализация проекта «Уличный артист» началась с 2016 года. В этом году появилось новое направление — «Уличный артист в парках». Более подробную информацию о мероприятии можно узнать на официальном сайте мэра Москвы.

Напомним, что в начале февраля в столице стартовал прием заявок на участие в проекте «Уличный артист в парках».

Также стало известно, что с 23 по 28 апреля на 23 площадках в центре столицы и округах пройдет фестиваль «Пасхальный дар». При этом он будет традиционно посвящен благотворительности.

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