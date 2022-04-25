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Медики рассказали, к каким последствиям может привести привычка пить кофе после обеда

Ирина Игнатенко

Общество
Медики рассказали, к каким последствиям может привести привычка пить кофе после обеда
Фото: pixabay.com

Американские медицинские специалисты сообщили, что привычка пить кофе во второй половине дня может негативно отразиться на здоровье.

Медики отмечают, что кофе утром может дать заряд бодрости на весь день, однако после обеда не стоит употреблять этот напиток, так как это может привести к ряду побочных эффектов и проблем со здоровьем, сообщает ФАН.

Так, людям, которые хотят нормально высыпаться, следует отказаться от послеполуденного кофе. Употребление этого напитка за пять часов до сна негативно влияет на количество времени, необходимого для засыпания. Также в этом случае человек спит беспокойно, часто просыпается в ночное время.

Кроме того, привычка пить кофе после обеда также грозит нарушением циркадного ритма, что делает проблематичным подъем по утрам. Кроме того, кофеин может усилить проблему ночной потливостью, которой часто страдают женщины в постменопаузе, передает Nation News.

До этого диетолог Элиса Наварро рассказала, сколько можно выпивать в день кофе без вреда для здоровья.

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