Столичные школьники завоевали 115 дипломов Всероссийской олимпиады школьников по МХК и обществознанию

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Московские школьники стали обладателями более половины всех дипломов победителей — на счету команды по обоим предметам 115 наград. Их завоевали ученики 50 школ города. Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Финал соревнования по МХК прошел с 17 по 23 апреля. За награды боролись более 220 школьников из 70 регионов России. Девять москвичей стали победителями, еще 40 — призерами. Среди девятиклассников лучший результат показала Алиса Сходцева из школы № 1506, из десятиклассников отличился Глеб Семенов из школы № 548 «Царицыно», — говорится в сообещнии.

Финал по обществознанию прошел с 17 по 24 апреля. 12 столичных школьников победили, дипломы призеров завоевали 54 школьника, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что одиннадцатиклассник Егор Симбирцев из школы № 1194 стал абсолютным победителем в финале Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре.

Олимпиада проходила в два тура с 16 по 22 апреля. В одном из этапов, теоретико-методическом, за победу боролись более 250 школьников из 78 регионов России.

Помимо этого, школьники Москвы завоевали более половины всех дипломов, на их счету 93 награды. В общей сложности 16 школьников победили, а 77 стали призерами соревнования.

Одним из двух обладателей высших наград в своей параллели стал слабовидящий девятиклассник Матвей Головин, ученик Школы № 1499 имени Героя Советского Союза И. А. Докукина.