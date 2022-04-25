Столичные школьники завоевали 115 дипломов Всероссийской олимпиады школьников по МХК и обществознанию
Московские школьники стали обладателями более половины всех дипломов победителей — на счету команды по обоим предметам 115 наград. Их завоевали ученики 50 школ города. Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.
— Финал соревнования по МХК прошел с 17 по 23 апреля. За награды боролись более 220 школьников из 70 регионов России. Девять москвичей стали победителями, еще 40 — призерами. Среди девятиклассников лучший результат показала Алиса Сходцева из школы № 1506, из десятиклассников отличился Глеб Семенов из школы № 548 «Царицыно», — говорится в сообещнии.
Финал по обществознанию прошел с 17 по 24 апреля. 12 столичных школьников победили, дипломы призеров завоевали 54 школьника, сообщает официальный сайт мэра Москвы.
Также стало известно, что одиннадцатиклассник Егор Симбирцев из школы № 1194 стал абсолютным победителем в финале Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре.
Олимпиада проходила в два тура с 16 по 22 апреля. В одном из этапов, теоретико-методическом, за победу боролись более 250 школьников из 78 регионов России.
Помимо этого, школьники Москвы завоевали более половины всех дипломов, на их счету 93 награды. В общей сложности 16 школьников победили, а 77 стали призерами соревнования.
Одним из двух обладателей высших наград в своей параллели стал слабовидящий девятиклассник Матвей Головин, ученик Школы № 1499 имени Героя Советского Союза И. А. Докукина.