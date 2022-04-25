Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В Подмосковье выросло число проектов по импортозамещению

Ирина Игнатенко

Общество
В Подмосковье выросло число проектов по импортозамещению
Фото: mosreg.ru

Число проектов по импортозамещению, над которыми ведется работа в Московской области, увеличилось до 43. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

— Если неделю назад я говорил о порядка 40 проектах по импортозамещению, сегодня мы имеем порядка 43. Важно, чтобы большая половина из них была реализована, — подчеркнул Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Для успешной реализации проектов федеральные и региональные средства должны быть вовремя доведены до адресатов.

Воробьев напомнил, что в области разработана масштабная программа поддержки предприятий, реализующих проекты по импортозамещению. Так, компании могут получить под развитие своего бизнеса участок земли за один рубль, взять льготный займ в фонде развития промышленности РФ или кредит на льготных условиях. С 25 апреля были запущены новые меры поддержки по субсидиям, передает РИАМО.

19 апреля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что программы импортозамещения в регионах России будут скорректированы. Он добавил, что в каждом регионе созданы комиссии по устойчивому развитию экономики.

Читайте также:
Подмосковье Андрей Воробьев импортозамещение
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

In hoc signo vinces! или Сим побеждай!

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наш семейный праздник Ильича

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Как оттягивается экономический кошмар

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Поддерживаем бизнес льготами

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Гвардия рождается в пламени и крови

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Самый открытый парламент

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Переговоры в тупике

Все мнения
О проекте