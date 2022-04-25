В Подмосковье выросло число проектов по импортозамещению

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Число проектов по импортозамещению, над которыми ведется работа в Московской области, увеличилось до 43. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

— Если неделю назад я говорил о порядка 40 проектах по импортозамещению, сегодня мы имеем порядка 43. Важно, чтобы большая половина из них была реализована, — подчеркнул Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Для успешной реализации проектов федеральные и региональные средства должны быть вовремя доведены до адресатов.

Воробьев напомнил, что в области разработана масштабная программа поддержки предприятий, реализующих проекты по импортозамещению. Так, компании могут получить под развитие своего бизнеса участок земли за один рубль, взять льготный займ в фонде развития промышленности РФ или кредит на льготных условиях. С 25 апреля были запущены новые меры поддержки по субсидиям, передает РИАМО.

19 апреля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что программы импортозамещения в регионах России будут скорректированы. Он добавил, что в каждом регионе созданы комиссии по устойчивому развитию экономики.