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Стефанчук: Киев не уберет из Конституции пункты о вступлении в НАТО

Лейла Алиева

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Ситуация в Донбассе
В мире
Стефанчук: Киев не уберет из Конституции пункты о вступлении в НАТО
Фото: Zuma/TASS

Киев не откажется от намерений вступления в НАТО и не уберет из Конституции соответствующие пункты. Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, отвечая на вопрос журналистов.

— Не будем. Изменение Конституции не является и никогда не будет самоцелью, — сказал он, передает РИА Новости.

До этого российский делегат, помощник президента Владимир Мединский сообщил, что Россия и Украина находятся «на полпути» в вопросе демилитаризации последней. Стороны, подчеркнул он, максимально сблизили позиции по вопросам нейтрального статуса и невступления Украины в НАТО. Нюансы, объяснил Мединский, связаны с тем, какие гарантии получит Киев при отказе от присоединения к альянсу.

24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

7 марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия объявила Украине о готовности прекратить операцию в любой момент при выполнении ряда условий. ВСУ, подчеркнул он, следует прекратить боевые действия. Среди требований чиновник также назвал поправки к Конституции Украины, отказ от претензий на вступление в «какие-либо» блоки, а также признание ЛДНР и Крыма.

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