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В МИД РФ заявили, что не знают о подготовке референдума в Херсоне

Георгий Соланович

В мире
В МИД РФ заявили, что не знают о подготовке референдума в Херсоне
Фото: depositphotos

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что ничего не знает о подготовке референдума в украинском городе Херсон.

— Не слышал об этом, — передает его слова РИА Новости.

22 апреля российские силовые структуры получили полную информацию относительно всего кадрового состава управления Службы безопасности Украины (СБУ) по Херсонской области, в том числе о сотрудниках спецназа, которых киевский режим использует для организации диверсий.

Эту информацию российская сторона получила в процессе выявления оставшихся в Херсонской области украинских диверсионно-разведывательных групп.

Так, удалось полностью раскрыть секретную информацию о сотрудниках спецподразделения отдела центра спецназа «Альфа» УСБУ в Херсонской области. Киев использовал их для оперативного руководства диверсантами на неподконтрольных Украине территориях. Всего в этом списке 14 сотрудников украинских спецслужб.

В минувшее воскресенье, 17 апреля, стало известно, что украинская служба безопасности завербовала в Херсоне членов территориальной обороны для диверсионной деятельности на территориях, которые находятся в тылу российских вооруженных сил.

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