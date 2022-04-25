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Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу об убийстве «Мисс Кузбасс»

Елена Самойлова

Происшествия
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу об убийстве «Мисс Кузбасс»
Фото: Вечерняя Москва

Прокуратура ТиНАО утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужа «Мисс Кузбасс — 2010», обвиняемого в ее убийстве. Об этом в понедельник, 25 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Уточняется, что на данный момент мужчина находится под стражей.

— В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Щербинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу, — добавили в пресс-службе.

В январе текущего года стало известно, что победительницу конкурса «Мисс Кузбасс — 2010» Ксению Сапожкову убили в Москве.

Главным подозреваемым по данному делу является супруг убитой Александр Попов, который и заявил о пропаже жены. В тот день он рассказал следователям, что Сапожкова улетела в ОАЭ и перестала выходить на связь.

Однако через некоторое время мужчина признался, что сам убил возлюбленную, расчленил ее тело, привязал к нему камни и выбросил в реку Десну. На место выехали водолазы, но Попов вновь стал все отрицать.

Позже следователи выяснили, что Сапожкова не улетала за границу со дня пропажи, а посты в социальных сетях от ее имени публиковал сам Попов.

Подробнее о загадочной истории убийства — в материале «ВМ».

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