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Свыше 30 тысяч столичных выпускников сдали тренировочный экзамен по профильной математике

Араз Салехов

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Свыше 30 тысяч столичных выпускников сдали тренировочный экзамен по профильной математике
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Свыше 30 тысяч столичных одиннадцатиклассников написали тренировочный экзамен в формате Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по профильной математике. Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

— В столице 23 апреля прошел тренировочный экзамен в форме ЕГЭ по профильной математике. В нем приняли участие около 36 тысяч одиннадцатиклассников. Московские школьники познакомились с правилами и процедурой проведения экзамена, узнали, как заполнять бланки, и выполнили задания, аналогичные тем, которые будут на экзамене, — говорится в сообщении.

Со своими результатами школьники смогут ознакомиться в личных кабинетах на официальном сайте мэра Москвы (mos.ru) не ранее 29 апреля, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Также стало известно, что около 120 девятиклассников станут участниками досрочной сдачи основного государственного экзамена (ОГЭ) по русскому языку. Досрочный период основного государственного экзамена в 2022 году проходит с 21 апреля по 17 мая, основной — с 20 мая по 2 июля, дополнительный — с 5 по 15 сентября.

Помимо этого, глава Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал, что все пункты сдачи ЕГЭ заявили о готовности к его проведению. По его словам, ЕГЭ будет проводиться по ранее утвержденному расписанию.

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