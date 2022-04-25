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Путин: Механизмы поддержки граждан в условиях санкций должны работать без сбоев

Лейла Алиева

Политика
Путин: Механизмы поддержки граждан в условиях санкций должны работать без сбоев
Фото: Администрация президента РФ

Президент РФ Владимир Путин в понедельник, 25 апреля, заявил, что механизмы поддержки граждан в условиях санкций должны работать без сбоев на всех уровнях.

Кроме того, внешние ограничения в отношении России президент назвал «санкционной агрессией».

— Сейчас правительство, наши регионы реализуют масштабные меры поддержки граждан России, и надо добиваться, чтобы эти механизмы социальной поддержки бесперебойно работали на всех уровнях. Имею в виду в том числе своевременное перечисление пенсий, выплат и пособий малообеспеченным и многодетным семьям, расширение программ содействию занятости, — рассказал глава государства, передает ТАСС.

7 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин анонсировал поддержку граждан РФ в условиях санкций. По его словам, государство смогло остановить панику в магазинах, а повышенный спрос на товары начал постепенно сходить на нет. Однако рост цен в стране продолжается, поэтому сейчас важно обеспечить российскому населению поддержку.

До этого премьер-министр России заявил, что, несмотря на тщательно спланированные санкции, российская экономика осталась цела. Он подчеркнул, что подобные действия не применялись даже в годы холодной войны.

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