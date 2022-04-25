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Первый жилой дом по реновации введут в эксплуатацию в этом году в Таганском районе

Араз Салехов

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Первый жилой дом по реновации введут в эксплуатацию в этом году в Таганском районе
Фото: Мария Лукина / Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Мельникова, 2 Карта всех событий

Первая новостройка в Таганском районе, возведенная по программе реновации, будет введена в эксплуатацию в этом году. Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

— Трехсекционный дом с подземной парковкой строят по индивидуальному проекту. В нем будет 378 квартир: 126 однокомнатных, 220 двухкомнатных и 32 трехкомнатные. Три квартиры приспособят для маломобильных жильцов — в них расширят проходы и установят специальную сантехнику, — говорится в сообщении.

Жилой дом расположен по адресу улица Мельникова, дом 2. Сейчас специалисты завершают отделочные и фасадные работы, а также занимаются благоустройством придомовой территории, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Помимо этого, глава столичного департамента отметил, что новостройку на 140 квартир введут в эксплуатацию в столичном районе Дмитровский по программе реновации. Она будет расположена по адресу улица Клязьминская, владение 28а.

Также стало известно, что с начала этого года в эксплуатацию ввели 11 жилых домов по программе реновации, в них смогут заселиться более четырех тысяч жителей Москвы.

Новые дома расположены в Южном, Новомосковском, Северо-Западном, Западном, Юго-Восточном и Северном административных округах столицы.

Москва Рафик Загрутдинов дом
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