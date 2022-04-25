Путин заявил о неспособности Запада расколоть российское общество

Фото: Администрация президента РФ

Президент РФ Владимир Путин в понедельник, 25 апреля, заявил, что у Запада не получается расколоть российское общество.

Он отметил, что сейчас российское общество как никогда проявляет сплоченность.

По словам главы государства, дипломатические работники высокого ранга в Европе и США призывают своих украинских сателлитов использовать их возможности, чтобы одержать победу. Но по мере осознания того, что это невозможно, на первый план выходит другая задача — расколоть российское общество и разрушить страну изнутри.

— Но и здесь заминка — не получается, — отметил Путин, передает ТАСС.

До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин анонсировал поддержку граждан РФ в условиях санкций. По его словам, государство смогло остановить панику в магазинах, а повышенный спрос на товары начал постепенно сходить на нет. Однако рост цен в стране продолжается, поэтому сейчас важно обеспечить российскому населению поддержку.

4 апреля Мишустин сообщил, что российские власти выделили 39 миллиардов рублей на снижение напряженности на рынке труда. Он подчеркнул, что вопрос занятости населения — один из самых важных в период антироссийских санкций. По словам Мишустина, правительство решает проблему комплексно.