Путин: Надо дать спокойно работать оставшимся в России иностранным компаниям

Фото: Администрация президента РФ / Сергей Гунеев

Президент РФ Владимир Путин призвал обеспечить спокойную работу оставшимся в РФ иностранным компаниям. Об этом он заявил в понедельник, 25 апреля.

— Надо дать спокойно работать и отечественным предпринимателям, и тем иностранным компаниям, которые, несмотря ни на что, продолжают добросовестно выполнять свои обязательства, — отметил российский лидер.

Кроме того, глава государства добавил, что необходимо оградить бизнес от чрезмерного и необоснованного контроля, передают «Известия».

7 марта сообщалось, что стриминговый сервис Netflix прекращает работу на территории России. Компания пришла на российский рынок в 2016 году, ее аудитория в стране насчитывала почти миллион подписчиков.

До этого независимый аналитик, директор аналитического департамента компании «Альпари» Александр Разуваев предположил, что западные компании вернутся на российский рынок в июле. Эксперт отметил, что многочисленные санкционные ограничения обернулись против иностранных предприятий, они остались без многомиллионной выручки после ухода с российского рынка. Он также добавил, что многие компании не объявляли об окончательном уходе, а просто приостановили деятельность для налаживания логистических процессов.