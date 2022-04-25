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Байден объявил кандидата на должность посла на Украине

Лейла Алиева

В мире
Байден объявил кандидата на должность посла на Украине
Фото: whitehouse

Президент США Джо Байден объявил о намерении выдвинуть на должность посла на Украине кандидатуру главы дипмиссии США в Словакии Бриджит Бринк. Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщил Белый дом.

— Сегодня президент Байден объявил о своем намерении номинировать опытного дипломата США Бриджит Бринк на роль чрезвычайного и полномочного посла на Украине, — говорится в сообщении.

25 апреля США признали, что им сложно контролировать происходящее с переданным Украине оружием. Речь шла о ПЗРК Stinger и ПТРК Javelin, которые после вооруженных столкновений переходят в пользование подразделениям ЛДНР.

До этого посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Россия направила ноту Соединенным Штатам Америки с требованием прекратить поставки вооружения на Украину. По его словам, США не только не пытаются способствовать урегулированию конфликта, но и стремятся «еще больше взвинтить ставки и обострить ситуацию». Более того, основная задача Штатов — ослабить Москву и сделать так, чтобы ее голос в мире ничего не значил.

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