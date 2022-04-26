Движение трамваев на Открытом шоссе восстановлено после ДТП на путях

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Движение трамваев на Открытом шоссе в Москве восстановлено. Об этом во вторник, 26 апреля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Задержка в движении трамваев, следующих по маршрутам № 2, 13 и 36, была замечена ранее в российской столице в районе остановки «Плодоовощной комбинат». Причиной стал дорожный инцидент на путях, из-за чего маршрут был изменен, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Также стало известно, что в ночь на 24 апреля москвичи воспользовались общественным транспортом свыше 80 тысяч раз.

В частности, самыми популярными станциями метро стали: «Китай-город», «Пушкинская», «Охотный Ряд», «Площадь Революции», «Проспект Мира» кольцевая. Маршрутами — № т76 (Холмогорская улица — Метро «ВДНХ»), м1 (Улица Кравченко — Больница РЖД) и м40 (Лобненская улица — Метро «Китай-город»).

Помимо этого, с 27 апреля в столице запускают дополнительные рейсы от автостанции «Орехово» до Новомосковска (Тульская область).

На маршруте будут работать туристические автобусы с профессиональными водителями одного из самых крупных операторов наземного транспорта Европы — Мосгортранса.