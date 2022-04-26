Появились детали состояния пострадавшей при стрельбе сотрудницы детсада под Ульяновском

Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Пострадавшая во время стрельбы сотрудница детского сада в Ульяновской области находится в состоянии средней тяжести. Об этом сообщила глава администрации Вешкаймского района Татьяна Стельмах во вторник, 26 апреля.

— Родителям оказывается психологическая помощь. И родителям воспитателя. Раненую воспитательницу отправили в Вешканскую районную больницу, обследовали и сейчас будут отправлять в Ульяновск для проведения операции, — добавила глава администрации.

По предварительным данным, выстрел задел ее кости, однако она находится в сознании. В настоящее время, по словам Стельмах, специалисты оказывают необходимую помощь родителям воспитанников дошкольного учреждения, передает РЕН ТВ.

26 апреля неизвестный мужчина зашел в здание детского сада во время тихого часа, принеся с собой ружье. Он несколько раз выстрелил в присутствующих, в результате чего погибли сотрудница и двое детей.

Затем он свел счеты с жизнью. Позже появились кадры с места стрельбы.

Власти Ульяновской области рассказали о количестве пострадавших после стрельбы в детском саду. Также полицейские обнаружили тело владельца ружья, из которого нападавший устроил стрельбу.