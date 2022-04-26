Zara опровергла информацию об открытии своих магазинов в России

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Принадлежащий одному из крупнейших в мире ретейлеров одежды и обуви Inditex Group бренд Zara не откроет 30 апреля свои магазины в России. Об этом сообщили в пресс-службе организации во вторник, 26 апреля.

— Пока что данных об открытии магазинов в России нет. Информация на сайте является техническим сбоем, его уже устраняют, — рассказали на горячей линии.

В компании подтвердили, что появившаяся ранее на сайте информация об открытии магазинов с 30 апреля была следствием технического сбоя, передает РИА Новости.

В этот же день стало известно, что американская логистическая компания UPS приостанавливает коммерческую деятельность на территории России, Белоруссии и Украины.

До этого американская компания Johnson & Johnson сообщила, что приостанавливает поставки своей продукции в Россию из-за операции на Украине. Руководство французской сети магазинов спортивных товаров «Декатлон» также объявило о приостановке деятельности в РФ.

Недавно «Вечерняя Москва» пообщалась со специалистом по маркетингу, брендингу и рекламе, членом российской Ассоциации по связям с общественностью Сергей Красновым. Эксперт высказал мнение о том, какие бренды первыми вернутся в Россию.