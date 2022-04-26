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Синоптик предупредила москвичей о ночных заморозках

Юлия Курганова

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Синоптик предупредила москвичей о ночных заморозках
Фото: youtube.com

Температура воздуха в столице в ночь со среды на четверг, с 27 на 28 апреля, опустится до минус одного градуса, ночные заморозки продлятся до субботы, 30 апреля. Об этом сообщила главный специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова.

— Теплое начало недели в Москве сменится похолоданием в последние дни апреля. Значение среднесуточной температуры во второй половине недели будет отклоняться от климатической нормы на 4-5 градусов. Ожидаются ночные заморозки, — рассказала она.

Синоптик отметила, что это похолодание вызвано прохождением северо-западного циклона над Москвой. При этом ветер будет умеренным, облачность — переменной, добавила Макарова, передает РИА Новости.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какую погоду ждать россиянам на майских праздниках.

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