В Наро-Фоминске задержан наехавший на сотрудника ДПС водитель грузовика

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

В подмосковном Наро-Фоминске задержали водителя грузовика, совершившего дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб сотрудник полиции. Об этом во вторник, 26 апреля, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По данным следствия, утром 26 апреля на участке автодороги М-3 водитель грузовика наехал на инспектора ДПС, который находился на тот момент на стационарном посту. Пострадавшего сотрудника полиции доставили в больницу, но, несмотря на оказанную помощь, он скончался.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, которые направлены на установление всех обстоятельств случившегося. Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются водитель грузовика, свидетели и очевидцы ДТП.

26 апреля один человек пострадал в результате ДТП на внутренней стороне 81-го километра МКАД, в районе Новодачного шоссе. В настоящее время он находится в тяжелом состоянии.