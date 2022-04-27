Обозреватель Washington Post назвал сроки конца гегемонии Запада в мире

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Двухсотлетняя гегемония Запада может закончиться к 2040 году со значительным ростом ВВП КНР и Индии. Такое мнение приводится в статье газеты Washington Post обозревателем Генри Олсеном.

Он написал, что доминирование западных стран в мире основывалось на экономической мощи. Так, в 2000 году государства, которые теперь ввели антироссийские санкции из-за военной специальной операции на Украине, произвели 79,4 процента мирового ВВП. К 2020 году данный показатель упал до 60,4 процента.

— К 2040 году Китай и Индия вместе будет иметь больший ВВП по покупательной способности, чем США и восемь крупнейших стран, которые ввели санкции против России, вместе взятые. Добавьте к этому развивающие державы: Бразилию, Мексику, Индонезию и Турцию. Тогда соотношение сил в мире изменится еще сильнее. Такое развитие событий закончит двухсотлетнюю гегемонию Запада, если только кто-то из этих растущих сил не присоединится к нему, — считает журналист.

Он отметил, что экономическое развитие Индии и Китая позволило им не пойти на требования западные стран и отказаться от введения санкций против РФ. По этой причине же эти государства воздержались во время голосования при принятии резолюций ООН, которые осуждают действия российских властей.

— Если мы не адаптируемся к ситуации и не подготовимся к будущему, то сегодняшний коллективный ответ России может стать лебединой песней для Запада, — сделал вывод Олсен в материале.

Китаевед Николай Вавилов рассказал, стоит ли ждать совместного будущего России и КНР. По его словам, даже сносное владение китайским языком не поможет в понимании азиатских политиков. Упрекнуть их в излишней откровенности нельзя: китаец редко скажет прямо о том, что думает. Восточный дипломатический язык — это язык намеков и подтекстов.