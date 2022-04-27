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Москвичей ожидает теплая погода с небольшими дождями 27 апреля

Юлия Курганова

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Погода в Москве
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Москвичей ожидает теплая погода с небольшими дождями 27 апреля
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

В среду, 27 апреля, столичный регион будет находиться в тыловой части циклона. При облачной погоде с прояснениями местами пройдет небольшой дождь.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 12–14 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 11–16 градусов тепла.

Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 60 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что в столичном регионе ожидается благоприятная для большинства людей погода. Температура воздуха немного понизится, но по-прежнему будет превышать норму на градус. В пределах нормы атмосферное давление, содержание кислорода немного ниже обычного.

Заметных метеопатических реакций такие погодные условия, как правило, не вызывают. Людям метеозависимым, страдающим хроническими заболеваниями бронхов и легких, следует позаботиться о себе заранее. Перепады атмосферного давления и температуры могут негативно повлиять на общее самочувствие.

Главный специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова предупредила москвичей о ночных заморозках. Температура воздуха в столице в ночь со среды на четверг, с 27 на 28 апреля, опустится до минус одного градуса, ночные заморозки продлятся до субботы, 30 апреля.

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