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Москвичам рассказали о внедрении экотехнологий на городских предприятиях

Араз Салехов

Город
Москвичам рассказали о внедрении экотехнологий на городских предприятиях
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Жителям города рассказали о проведении модернизаций и реализаций экологических программ на ряде крупных предприятий в столице. Об этом в среду, 27 апреля, сообщили в пресс-службе правительства и мэра Москвы.

— Москва предъявляет серьезные требования к столичным производствам: город идет по пути развития инновационной и экологичной промышленности. Лишь семь процентов вредных выбросов в Москве приходится на долю промышленных предприятий, при этом с 2012 по 2020 год их объем уменьшился на 14 процентов. Реализация экопроектов, совершенствование производственных процессов позволит предприятиям и в будущем эффективно работать и органично вписываться в городскую среду, — рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Глава департамента подчеркнул, что каждое второе предприятие столицы занимается реализацией зеленых проектов. Так, компании сокращают использование ресурсов, создают системы раздельного сбора отходов и адаптируют свои цеха и линии под вторичную переработку, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что свыше 130 столичных компаний обратились к сервису подбора альтернативных поставщиков оборудования, комплектующих и материалов в Москве.

Уточняется, что сервис стал востребован из-за разрыва кооперационных цепочек между московскими и иностранными производителями, ввиду которого заводы начали искать необходимое сырье и комплектующие внутри страны.

Помимо этого, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о поддержке предприятий в вопросах логистики и поиска новых партнеров. Так, в столице начал действовать сервис подбора альтернативных поставщиков активно помогает предпринимателям с поиском продукции.

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