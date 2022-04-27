Дом по реновации построят в Бескудниковском районе Москвы

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Северный административный округ, Бескудниковский район Карта всех событий

Жилой дом г-образной формы построят в столичном районе Бескудниково по программе реновации. Об этом в среду, 27 апреля, сообщила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева.

По ее словам, специалисты Мосгосэкспертизы уже согласовали проект здания.

— Документация включает строительство дома с подземной автостоянкой, а также устройство проездов, открытых плоскостных парковок, тротуаров и различных площадок для досуга: детских, для занятий физкультурой и отдыха. Территорию вокруг нового дома благоустроят, — пояснила Яковлева.

Кроме того, в доме обустроят подземную парковку, а на первых этажах постройки разместят объекты социальной инфраструктуры, а также лифтовые холлы, комнаты консьержа и колясочные.

Председатель Москомэкспертизы подчеркнула, что всего в доме будет 186 квартир от одной до трех комнат, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что в столице в рамках реализации программы реновации продолжают строиться 163 дома.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев отметил, что 225 объектов площадью свыше 4,2 миллиона квадратных метров находятся в стадии проектирования.

Помимо этого, глава столичного департамента рассказал, что детско-взрослая поликлиника в районе Бирюлево Восточное готова на 40 процентов. Общая площадь здания составит 11 507 квадратных метров.