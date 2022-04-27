В Кремле сообщили, что не обсуждают отмены или переноса прямых выборов губернаторов

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В Кремле в настоящее время не рассматривают вопрос об отмене или переносе прямых губернаторских выборов в России. Об этом в среду, 27 апреля, сообщили в пресс-службе администрации президента.

— В Кремле подобных инициатив и обсуждений нет, — цитирует сообщение РИА Новости.

При этом 27 апреля источник РБК сообщил, что президент Российской Федерации Владимир Путин на заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге, которое состоится 27 апреля, может поднять вопрос проведения выборов в Единый день голосования в 2022 году. По данным источника, прямые губернаторские выборы могут отменить, а регионы перейдут на выборы через законодательные собрания.

Недавно вице-спикер Государственной думы и депутат от партии «Новые люди» Владислав Даванков заявил, что дистанционное электронное голосование (ДЭГ) будет особенно востребовано молодым поколением. Для доработки соответствующего законопроекта должны быть привлечены представители широкого круга специалистов прежде, чем его одобрят во втором чтении.