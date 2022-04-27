СК требует об аресте еще троих подозреваемых в покушении на Соловьева

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В Басманный районный суд поступили материалы по ходатайству следователя о заключении под стражу еще троих подозреваемых в покушении на журналиста Владимира Соловьева. Об этом в среду, 27 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

Собеседник «ВМ» сообщил, что трое подозреваемых — А. Пронский, В. Беляков и В. Степанов — обвиняются по статьям «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов», «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», а также «Убийство».

В пресс-службе добавили, что следствие просит арестовать мужчин до 25 июня текущего года.

26 апреля суд арестовал одного из неонацистов, задержанных за подготовку покушений на российских журналистов. В. Стрижаков вину не признал.

Второй подозреваемый в покушении на убийство тоже был арестован 26 апреля.

25 апреля сотрудники ФСБ России задержали группу неонацистов, готовивших убийство журналиста Владимира Соловьева по заказу СБУ. По данным ведомства, члены преступной группы признались, что после убийства Соловьева планировали скрыться за рубежом.

Главное следственное управление СК РФ по данному факту возбудило уголовное дело. Позже стало известно, что задержанные неонацисты обсуждали также возможность убийства гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева, главреда RT Маргариты Симоньян, телеведущей Ольги Скабеевой и других журналистов. Неонацисты также сами подтвердили, что приказы об убийстве они получали с Украины.