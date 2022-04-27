Информационный сервис с графиком отключения горячей воды заработал в Москве

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В Москве начал функционировать информационный сервис с графиком отключения горячей воды. Об этом в среду, 27 апреля, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— Ежегодно плановые отключения горячей воды проводятся после окончания отопительного сезона и в рамках подготовки к новому. Это необходимая мера для качественного проведения гидравлических и температурных испытаний, которые позволяют выявить возможные ненадежные участки тепловых сетей и своевременно принять меры по их ликвидации. Раньше отключения длились 20 и более дней, теперь максимальный срок сокращен до десяти дней, — отметил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

При этом заммэра добавил, что отключение воды необходимо, поскольку в любой системе для ее качественного функционирования необходимо периодически проводить плановые профилактические мероприятия, сообщает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Напомним, что данный сервис должен был заработать после 20 апреля.

Также стало известно, что специалисты Комплекса городского хозяйства начали работы, связанные с подготовкой систем теплоснабжения к завершению отопительного сезона. Уточняется, что сейчас проводятся регламентные работы на 10,6 тысячи тепловых пунктах, 24 насосно-перекачивающих станциях, районных и квартальных тепловых станциях.