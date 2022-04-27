Арестованы еще трое подозреваемых в покушении на Соловьева

Фото: пресс-служба Басманного суда

Басманный суд арестовал еще троих неонацистов, задержанных за подготовку покушения на журналиста Владимира Соловьева. Об этом в среду, 27 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

Собеседник «ВМ» сообщил, что суд удовлетворил ходатайство следователя об аресте троих подозреваемых: А. Пронского, В. Белякова и В. Степанова.

Все трое обвиняются по статьям «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов», «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», а также «Убийство».

В пресс-службе добавили, что они пробудут в СИЗО до 25 июня текущего года.

1/3 Фото: пресс-служба Басманного суда 2/3 Фото: пресс-служба Басманного суда 3/3 Фото: пресс-служба Басманного суда

26 апреля суд арестовал первого из готовивших покушение на российских журналистов. В. Стрижаков вину не признал.

Второй подозреваемый в покушении на убийство тоже был арестован 26 апреля.

25 апреля сотрудники ФСБ России задержали группу неонацистов, готовивших убийство журналиста Владимира Соловьева по заказу СБУ. По данным ведомства, члены преступной группы признались, что после убийства Соловьева планировали скрыться за рубежом.

Главное следственное управление СК РФ по данному факту возбудило уголовное дело. Позже стало известно, что задержанные неонацисты обсуждали также возможность убийства гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева, главреда RT Маргариты Симоньян, телеведущей Ольги Скабеевой и других журналистов. Неонацисты также сами подтвердили, что приказы об убийстве они получали с Украины.