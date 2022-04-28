Синоптики сообщили о похолодании в Москве 28 апреля

Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

В четверг, 28 апреля, столичный регион останется в тыловой части циклона. При облачной погоде с прояснениями местами пройдет небольшой дождь. С северо-западным ветром продолжится поступление холодного воздуха.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 7–9 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 4–9 градусов тепла.

Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 754 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 60 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что в Москве и области похолодает. Среднесуточная температура ниже климатической нормы на 4-5 градусов. Атмосферное давление повышенное, содержание кислорода в норме, днем несколько выше нормы.

Формируется спастический тип погоды, неблагоприятный для метеозависимых людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В группе риска, прежде всего, лица, страдающие артериальной гипертонией, нейроциркуляторной астенией, нарушением сердечного ритма, мигренью. Необходимо контролировать артериальное давление, своевременно принимать рекомендованные врачом лекарственные препараты. Не следует отказываться от прогулок на свежем воздухе и утренней зарядки.

Главный специалист Метеобюро Москвы спрогнозировала заморозки в столице ночью 1 мая. Она сообщила, что в выходные дни будет довольно прохладная погода. Температура 30 апреля и 1 мая в ночные часы в Москве — около нуля — плюс двух градусов.