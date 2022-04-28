Посольство России: Эксперты США изучают данные о биолабораториях на Украине

Фото: МИД РФ

Посольство России в США заявило, что экспертное сообщество Вашингтона начало присматриваться к установленным российскими военными фактам работы биолабораторий на Украине. Об этом в четверг, 28 апреля, диппредставительство сообщило в своем Telegram-канале.

— Отмечаем, что американское экспертное сообщество все скрупулезнее анализирует вскрытые нашими Вооруженными Силами факты о незаконной военно-биологической деятельности Пентагона на Украине

Миссия добавила, что аналитики задаются вопросами о том, какого рода исследования проводились в лабораториях и какую угрозу они могли представлять.

Отмечается, что в соответствии с законом «О единении и сплочении Америки в борьбе с терроризмом», в США разрешаются исследования в области создания биооружия с санкции правительства.

В марте Минобороны России обнародовало документы о нахождении американских биолабораторий на территории Украины. По данным документа от 6 марта 2015 года Пентагон принимал непосредственное участие в финансировании биолабораторий, занимающихся созданием оружия, на Украине.