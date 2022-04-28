Asia Times: США удивились решению Индии поддерживать Россию

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США удивило решение правительства Индии отказаться от введения антироссийских санкций из-за военной операции на Украине и начать торговлю с российской стороной в рублях. Об этом в четверг, 28 апреля, сообщило издание Asia Times.

— Индия поразила США отказом бросить своего давнего союзника Россию из-за кризиса на Украине, — говорится в сообщении.

Отмечается, что Индия вместо поддержки санкций разработала трансфертные и инвестиционные механизмы в местной валюте для торговли с Россией в рублях и рупиях.

Восточная сторона рассчитывает вложить излишки российских доходов в индийский рынок корпоративных облигаций, передает РИА Новости.

7 апреля стало известно, что Венгрия отказалась поддержать введение санкций против России в энергетике. Глава венгерского МИД Петер Сийярто отметил, что речь идет не только о поставках нефти и газа. По его словам, на кону сотрудничество в сфере ядерной энергетики.

20 апреля премьер-министр республики Ана Брнабич заявила, что страна не поддержит антироссийские санкции, несмотря на давление Запада.