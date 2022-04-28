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Экс-депутат Рады Кива: Представители офиса Зеленского получили гражданство Британии

Полина Долганова

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Экс-депутат Рады Кива: Представители офиса Зеленского получили гражданство Британии
Фото: president.gov.ua

Бывший депутат украинской Верховной рады Илья Кива сообщил, что представители офиса нынешнего президента Украины Владимира Зеленского вместе со своими родственниками получили британское гражданство в качестве гарантий безопасности.

— Офис президента Зеленского со своими семьями получили гражданство Великобритании как гарантии своей безопасности, — написал лишенный мандата депутат в своем Telegram-канале.

Он добавил, что гарантии безопасности представителям киевской власти предоставил лично премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

25 марта Илья Кива опубликовал карту раздела Украины, которая была показана в эфире польского телеканала TVP1. По его словам, этот жест демонстрирует готовность западной стороны к изменению границ страны.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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