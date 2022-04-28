ЕК считает, что экономике ЕС грозит стагнация на фоне украинского конфликта

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Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что экономике Евросоюза грозит стагнация. Об этом он сообщил в четверг, 28 апреля, в ходе форума Confcommercio-Ambrosetti.

— Ситуация на Украине представляет для Европы фактор неуверенности и непредсказуемости, очевидно, что экономический рост замедлится при риске стагнации, — сказал он.

По словам Джентилони, ситуация зависит от ряда факторов: продолжительности конфликта на Украине, расширения столкновения с Россией в энергетическом секторе и реакции международной торговли, передает ТАСС.

25 апреля стало известно, что Еврокомиссия рассматривает нефтяное эмбарго в рамках шестого пакета антироссийских санкций. По словам заместителя председателя Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса, ограничения могут коснуться импорта нефти из России. Однако нужно учитывать возможный ущерб для государств блока, отметил он.

Еврокомиссар по вопросам транспарентности Вера Юрова заявила, что на следующей неделе Евросоюз может объявить о шестом пакете ограничительных мер в отношении России.