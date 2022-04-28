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Роспотребнадзор разрешил торговым сетям продавать хлеб без упаковки до 1 июня

Полина Долганова

Общество
Роспотребнадзор разрешил торговым сетям продавать хлеб без упаковки до 1 июня
Фото: Unsplash

Роспотребнадзор разрешил торговым сетям до 1 июня продавать хлеб без упаковки. Об этом говорится в письме ведомства, направленном в правительство РФ.

Уточняется, что компании должны будут соблюдать профилактические меры и использовать перчатки, щипцы и фасовочные пакеты.

Данный вопрос уже обсуждался на совещании по стабилизации цен на продовольственные товары, передает газета «Известия».

До этого стало известно, что Подмосковье заняло первое место в России по объемам производства десяти продуктов. Речь идет о хлебе, сырах, йогуртах, кисломолочных и кондитерских изделиях, мороженом, консервах, пиве, мясе и птице.

С учетом снижения курса иностранных валют и укрепления российского рубля в отечественных магазинах цены на продукты начали снова снижаться. «Вечерняя Москва» решила узнать, цены на какие товары снизились и продолжится ли их дальнейшее падение.

По словам доктора экономических наук Леонида Холода, учитывая хорошие прогнозы по урожаю, которые ожидаются в этом году, а также кредитные предложения со льготами для аграрного сектора, велика вероятность того, что стоимость хлеба и изделий, изготовленных с применением пшеницы и муки, тоже стабилизируется.

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