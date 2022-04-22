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Подмосковные предприятия стали лидерами по производству 10 продуктов в России

Лала Манушакян

Общество
Подмосковные предприятия стали лидерами по производству 10 продуктов в России
Фото: depositphotos

Подмосковье заняло первое место в России по объемам производства десяти продуктов. Речь идет о хлебе, сырах, йогуртах, кисломолочных и кондитерских изделиях, мороженом, консервах, пиве, мясе и птице. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона Георгий Филимонов в пятницу, 22 апреля.

— Мы не собираемся останавливаться на достигнутом и планируем только наращивать объемы производства в регионе, — отметил зампред.

По словам Филимонова, поставленная задача особо остро встает в период санкций и ограничений в сфере экономики. При этом Московская область все еще является лидером среди российских городов по успешному производству сразу десяти продуктов.

Отмечается, что с начала года подмосковные предприятия уже произвели больше 70 тонн кисломолочных продуктов, 80 тысяч тонн кондитерских изделий, более 60 тысяч тонн йогуртов. Кроме этого, 16 процентов сыров в РФ, а также каждый второй йогурт или банка консервов произведены в Подмосковье, передает телеканал 360.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что 64 столичных предприятия, имеющие статус промышленного комплекса, вложили в свое развитие более 46 миллиардов рублей за пять лет.

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