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Члены НАТО предоставили Украине уже как минимум 8 миллиардов долларов помощи

Александр Афонин

В мире
Члены НАТО предоставили Украине уже как минимум 8 миллиардов долларов помощи
Фото: Depositphotos

Входящие в НАТО страны предоставили Украине уже как минимум восемь миллиардов долларов помощи. Об этом заявил в четверг, 28 апреля, генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции в Брюсселе.

— Союзники по НАТО предоставили Украине как минимум 8 млрд долларов поддержки, — сказал он.

Столтенберг добавил, что НАТО продолжит оказывать санкционное давление на Россию и поддерживать Украину, передает ТАСС.

До этого глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что НАТО должна решать мировые проблемы и стать глобальной организацией. По ее словам, политика открытых дверей НАТО неприкосновенна.

Накануне в ходе пресс-конференции в ФРГ министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин заявил, что Украина в будущем может подать заявку на вступление в НАТО, но в настоящее время данный вопрос не находится на повестке дня и на нем не следует спекулировать. Он отметил, что первоочередной задачей касательно Украины является завершение конфликта на территории страны.

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