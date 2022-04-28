Ярошенко заявил, что хочет привлечь власти США к ответственности

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Российский летчик Константин Ярошенко заявил, что желает привлечь к ответственности власти США. Об этом стало известно в четверг, 28 апреля.

— Я бы хотел все-таки привлечь власти США к ответственности, если это, конечно, получится, с предоставлением всех фактов, констатируя факты того, что Соединенные Штаты произвели в отношении меня, — сказал он.

Ярошенко добавил, что речь идет о российских судах. Он выразил желание показать всему мировому сообществу, что в его отношении сделали власти США, передает «Известия».

Летчика в 2011 году приговорили к 20 годам лишения свободы. Его обвиняли в сговоре по контрабанде наркотических веществ.

27 апреля стало известно, что Константина Ярошенко обменяли на американского заключенного Тревора Рида. Это произошло после долгого переговорного процесса.

В этот же день они вернулся в Москву. Самолет с летчиком приземлился в аэропорту Внуково, где его встретила семья. По признанию По признанию самого летчика, справиться с длительным заключением ему помогли семья и вера.