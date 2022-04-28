«Шлю лучики проклятья»: Гузеева прокомментировала слухи об отъезде из России
Российская телеведущая Лариса Гузеева ответила на слухи о том, что она якобы покинула Россию.
По ее словам, слухи об отъезде за границу появились на фоне ее отдыха в Болгарии, на который она летает на протяжении 11-ти лет.
Ведущая назвала журналистов, которые распространяют сплетни о ее иммиграции, «недожурналюгами».
— Шлю лучики проклятья (журналистам, которые распространяют слухи — прим. «ВМ»)! Ловите. Захлебнитесь. Я много трудилась, переболела страшным ковидом, последствия пытаюсь зализать в Болгарии, — написала артистка на своей странице в одной из социальных сетей.
Недавно известный российский телеведущий Иван Ургант ответил Ирене Понарошку на вопрос относительно своего молчания в социальных сетях в последнее время. В конце февраля шоумен покинул Россию и уехал в Израиль. Позже появилась информация, что ведущий вернулся в Москву.
По словам российского шоумена, оправдываться — унизительно, а кому необходимо, тот все понимает.