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Первый жилой дом по реновации заселят в Коптеве

Араз Салехов

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Первый жилой дом по реновации заселят в Коптеве
Фото: Мария Лукина / Вечерняя Москва

В середине 2022 года под заселение по программе реновации передадут первый дом в районе Коптево. К переезду приступят более 400 москвичей. Об этом в четверг, 28 апреля, сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Уточняется, что в новостройку переедут 147 семей. Она располагается по адресу Соболевский проезд, дом 20б. Здание ввели в эксплуатацию в марте.

Всего в рамках программы реновации в Коптеве расселению подлежат 123 жилых дома, пять из которых сохранят и реконструируют. Новые квартиры получат 23,4 тысячи горожан, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что с начала программы реновации в Москве жители 192 домов уже получили новые квартиры, жители еще 268 зданий на данный момент находятся в стадии переселения.

Помимо этого, председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева рассказала, что жилой дом г-образной формы построят в столичном районе Бескудниково по программе реновации.

По ее словам, специалисты Мосгосэкспертизы уже согласовали проект здания.

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