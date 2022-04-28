Каналы MTV, Nickelodeon и Paramount Channel прекратили вещание на территории РФ

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Телеканалы MTV, Nickelodeon, Paramount Channel и Paramount Comedy прекратили вещание на территории России. Об этом стало известно в четверг, 28 апреля.

— Уважаемые телезрители! По требованию правообладателя вещание телеканала приостановлено. Спасибо за понимание, — говорится в сообщении на экране, которое появляется при попытке включить один из каналов.

До этого в СМИ появилась информация, что принадлежащие компании Paramount телеканалы Paramount Comedy, MTV Russia, MTV Live HD, Nickelodeon, Nick Jr. и NickToons перестанут вещать в России с 20 апреля.

16 марта стало известно, что компания Paramount Global предпринимает шаги для полной приостановки деятельности на территории РФ из-за ситуации вокруг Украины.

Многие западные компании начали вводить антироссийские санкции после действий России на международной арене. 24 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требовала незамедлительных и решительных действий.