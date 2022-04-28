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«Печально заканчивается»: Медведев оценил решение Бундестага о поставке вооружений Киеву

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
«Печально заканчивается»: Медведев оценил решение Бундестага о поставке вооружений Киеву
Фото: er.ru

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал решение Бундестага о поставке тяжелых вооружений на Украину. Свое мнение по этому поводу зампред Совбеза РФ выразил в четверг, 28 апреля, в своем Telegram-канале.

— Видимо, немецким законодателям не дают покоя лавры их предшественников, которые заседали в германском парламенте под другим названием в прошлом веке. Это печально для парламента, — написал Медведев.

Он также добавил, что такие решения «печально заканчиваются».

27 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что на любое вмешательство в ситуацию на Украине со стороны Россия даст молниеносный ответ. По словам Путина, все задачи спецоперации на Украине будут безусловно выполнены, чтобы в исторической перспективе гарантировать мир и безопасность жителям России и Донбасса. Российская армия, подчеркнул президент, предотвратила реально угрожавшую России опасность и масштабный конфликт.

24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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