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Роскомнадзор ограничил доступ к сайту онлайн-энциклопедии об искусстве Wikiart

Полина Долганова
Общество
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту онлайн-энциклопедии об искусстве Wikiart
Фото: Pixabay

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту онлайн-энциклопедии визуального искусства Wikiart. Об этом стало известно в пятницу, 29 апреля.

Доступ к сервису был ограничен на основании требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Уточняется, что на сайте содержались призывы к массовым беспорядкам и участию в незаконных акциях.

Wikiart является онлайн-сервисом об искусстве, который содержит 250 тысяч работ трех тысяч художников, передает ТАСС.

Недавно стало известно, что Таганский районный суд Москвы оштрафовал Wikimedia Foundation еще на два миллиона рублей за две статьи о дымном и бездымном порохе.

Кроме того, 1 марта в Генпрокуратуре заявили, что сайт радиостанции «Эхо Москвы» распространяет заведомо ложные сведения. Так, на информационном ресурсе, как уточняется, размещалась информация с призывами к экстремистской деятельности. Помимо этого, данное СМИ распространяет заведомо ложную информацию о военных из России, участвующих в операции на Украине. В связи с этим Генпрокуратура внесла в Роскомнадзор требования о принятии мер по ограничению доступа к данному информационному ресурсу.

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