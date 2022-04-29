ВКС РФ уничтожили корпуса предприятия ракетно-космической отрасли «Артем» в Киеве

Фото: Минобороны РФ

Воздушно-космические силы Российской Федерации с помощью высокоточного оружия большой дальности уничтожили производственные корпуса предприятия ракетно-космической отрасли «Артем» в Киеве. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, российская армия также ликвидировала три тяговые электрические подстанции рядом с ж/д узлами Фастов, Красноселка и Полонное с помощью ракет «Калибр».

ВКС РФ также уничтожили 10 украинских военных объектов, в том числе девять районов сосредоточения живой силы и вооружений, а также склад с боеприпасами рядом с селом Ильичевка, передает РИА Новости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.